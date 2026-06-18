アーティストの竹内唯人が、国民的俳優の兄が自身のローンを肩代わりしてくれたというエピソードを明かした。【映像】借金肩代わりの元となったアウディ6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、国民的俳優・竹内涼真の弟の唯人が、まさかの逆オファーで参戦した。唯人は19