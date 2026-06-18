香港メディアの香港01は17日、日本に移住した香港人家族が入居わずか3日で引っ越しを余儀なくされる出来事があったと報じた。記事によると、このほど福岡県在住の香港人女性がSNS・Threads（スレッズ）で、日本に移住したばかりのころのことを投稿した。女性は2022年に夫の仕事の都合で子どもを連れ3人で福岡に移住したが、近隣住民との騒音トラブルにより入居わずか3日で引っ越しを余儀なくされたという。女性らは当初、夫の勤務