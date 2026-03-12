この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】決算書の〇〇が悪いと銀行評価が悪くなります！必ず見られる項目についてプロが徹底解説！

「絶対につぶさせない黒字社長」として活動する市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】決算書の〇〇が悪いと銀行評価が悪くなります！必ず見られる項目についてプロが徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、金融機関が融資審査の際に「なぜ3期分の決算書を求めるのか」という疑問について解説。市ノ澤氏は、単年度の数字だけでは会社の真の経営状況は判断できず、複数年度の「フロー（流れ）」を把握することが銀行の真の目的だと結論付けている。



市ノ澤氏は、金融機関との新規取引や融資の申し込み時に、通常3期分（日本政策金融公庫などでは2期分の場合も）の決算書の提出を求められるのは事実だと説明。その目的は、会社の「収益フローをしっかり把握するため」だと語る。



例として、「売上50億円」の会社があると聞けば多くの人は「すごい」と感じるが、もしその会社が「2年前に1000億円、1年前に300億円」の売上だったとしたら、印象は一変し「来年は大丈夫か？」と不安になると指摘。これは現預金についても同様で、ある一時点の数字（点）だけでは、会社が成長しているのか、それとも衰退しているのかという「フロー」を判断できないと解説した。



銀行が決算書で特に注目するポイントとして、「売上」「利益」「B/S（貸借対照表）」の3つを挙げる。売上や利益の推移はもちろん、銀行が最も重要視するのは「間違いなくB/S」だと断言。貸借対照表の数字が良ければお金は借りやすく、悪ければ借りにくいという。



特に本業の儲けを示す「営業利益」は支払い利息の源泉となるため重要視される。「営業利益がマイナスということは、元本返済はおろか、利息すら払えない状態」と銀行側が見なすことを説明した。



結論として、銀行は会社の過去から現在に至るまでの経営の流れを分析し、将来性を判断するために複数期の決算書を要求している。市ノ澤氏は、金融機関のこの意図を理解し、求められた資料を丁寧に提出することが、良好な関係を築き、円滑な資金調達につながる鍵だとまとめた。