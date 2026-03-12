“元鉄工所勤務”ちとせよしの“肉感、肌感、質感”を表現 カラダのリアリティを写し取る濃密グラビア
グラビアアイドルのちとせよしのが、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』の表紙と巻頭グラビアを飾ることが決定した。元鉄工所勤務という異色の経歴でも知られ、現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動している。
【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの
今回の撮影では、同誌のコンセプトでもある“女性の肉感、肌感、質感”を真正面から表現。ストリート感あふれるファッショナブルな衣装から、ホテルの一室で見せるしっとりとした表情まで、ちとせの柔らかな存在感と身体のリアリティを写し取った濃密なグラビアとなっている。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生した水着グラビアムック。女性の肉感や肌の質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトにしている。スケッチブックサイズのB4判型を採用し、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上という大ボリュームで展開する。
今号の裏表紙には矢野ななかが登場。さらに中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉らが掲載され、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの多彩な魅力を届ける内容となっている。
