◆オープン戦 中日３―１ヤクルト（１１日・バンテリンドーム）

中日は、先発したドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）と２番手のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）がそろって好投した。計７安打１失点と試合を作ると、４番が奮起。１―１の８回に細川成也外野手が、右翼テラス席への勝ち越し２ランを放ち、チームを勝利に導いた。

本拠地バンテリンドーム初登板となった桜井は、５回４安打無失点と好投。４回に、サンタナの左前打と武岡の右中間への二塁打で１死二、三塁とピンチを背負ったが、続く赤羽を中飛、丸山和を遊ゴロに打ち取り、得点を許さなかった。

６回から登板した２番手の中西も、４回３安打１失点と粘投。６回に自らの失策も絡んで、先制を許したが、最小失点で切り抜けた。

「すごく器用で、どこにいかせても大丈夫」と井上監督が信頼する桜井は、中継ぎ起用が見込まれるメヒアやアブレウがＷＢＣ出場のため、先発と中継ぎの両方の可能性を残している。この日の投球について、指揮官は「評価は変わらない。頭（先発）で使うか、中（継ぎ）かを迷ってる。よっぽどなことがない限り、（開幕１軍の）計算は入ってる」と開幕１軍は決定的とした上で、コーチ陣とも話し合い、起用法を決めていく。

先発候補の中西についても「（開幕）ローテーションに入れたい」と太鼓判。現時点で、開幕ローテが決まっているのは開幕投手の柳のみで、今後は松葉や松木平らも先発予定。「天秤にかけて、どうしようかなっていうところを、熟考中」と開幕ギリギリまで悩む考えを示した。