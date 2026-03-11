この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

13日の関東の雪、「完全に心配ないとは言い切れない」気象予報士が解説する最新予報のブレ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【低気圧】13日の関東の雪はどうなる？ 最新の見通し」と題した動画を公開。13日に予想される南岸低気圧の接近に伴う関東地方での降雪の可能性について、最新のコンピューターシミュレーションを基に解説しました。



動画の冒頭で松浦氏は、当初13日に関東の広範囲で降雪の可能性があると伝えていたものの、最新の予報では状況が変化していると指摘。低気圧が陸地から離れた南海上を進む見込みとなったため、「そもそも降水がない予想に変わってきている」と現状を説明しました。



しかし、松浦氏は「まだ予報のブレ」を考慮する必要があるとし、「完全に雪の心配ないですとは言い切れない」と強調します。その根拠として、上空の気圧配置を分析。日本の南で「寒冷渦」が形成されることで低気圧は陸地から離れやすいものの、下層には関東付近までマイナス3度以下の強い寒気が流れ込むため、わずかな進路のズレで降雪の条件が整うと解説しました。



実際に、各国の気象モデルを比較すると、ほとんどが降水域は陸地にかからないと予測している一方で、一部のモデルでは沿岸部で降水が予想されています。さらに、複数のシミュレーション結果を重ね合わせた「アンサンブル予報」では、平均的には降水がないものの、関東南部や静岡県付近では約40%の確率で降水が予想されており、予報のばらつきが大きいことが示されました。



これらの分析から松浦氏は、「大雪レベルは今のところない」としながらも、低気圧の進路が少し北にずれるだけで「積雪レベルでの降雪というのはですね、十分にある」と結論。今後の最新情報に注意を払うよう呼びかけました。