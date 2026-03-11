椎名林檎（47）の約1年10カ月ぶりとなるニューアルバム「禁じ手」が3月11日にリリースされた。同時に公開されたアルバム収録曲のミュージックビデオで、椎名のビジュアルが同い年の“ある歌姫”を思わせるとして注目を集めている。

公式ホームページによると、今回のアルバムは椎名の自作曲を封印するという“禁じ手”を打ち出した作品。millennium paradeや加藤ミリヤ（37）など他アーティスト作品への客演に加え、伊秩弘将氏といった他プロデューサーとの共作楽曲のみを収録した“珍品”と紹介されている。2013年に同じコンセプトでリリースされたコラボレーションアルバム「浮き名」の続編という位置づけだ。

同アルバムからオープニング収録曲『至宝』のミュージックビデオがYouTube上で公開。この楽曲は世界的作曲家でジャズトランペッターでもある三宅純氏が作曲・編曲を担当し、椎名がフランス語で作詞している。

フランスのハイジュエリーブランド「ブシュロン」とコラボしたこのビデオで、椎名は下半身がメスの馬である“ケンタウリス”に扮して登場。ピンクに近いボブヘアに、淡いピンクの衣装という姿で妖艶に歌い上げている。

さらに、ロングの金髪ヘアに葉の冠を被った姿も披露。緑とベージュを基調としたそのビジュアルを見て、ネット上では

《椎名林檎の新曲のビジュアルが完全にあゆ》

《世代的にも絶対にayuを思い浮かべた人、間違いなくかなり多いだろうな……》

《椎名林檎すげーことになってる。最初誰かと思った》

といった声が相次いだ。

「ネット上で似ていると指摘されているのは、浜崎あゆみ（47）さんの4thアルバム『I am…』のジャケット写真でしょう。同アルバムは2002年にリリースされ、230万枚を超える大ヒットを記録。収録曲には『Dearest』や『Endless sorrow』など、浜崎さんを代表するヒット曲も含まれ、ファンからの評価も高い一作です。

このアルバムはビジュアル面でも話題を呼びました。ジャケットでは浜崎さんが裸体につた状の葉を巻き付け、頭にも葉の冠を載せています。金髪のロングヘアという点も共通しており、椎名さんの今回の姿と重なる部分があるようです。

実は、椎名さんと浜崎さんは同い年で、出身も福岡県と同郷。さらに2人とも1998年デビューと共通点が多く、これまでたびたび比較されてきました。もっとも浜崎さんは2025年に出演したバラエティ番組で椎名さんについて『スキルがすごい』と称賛し、『一緒に頑張ろうねっていう空気』とも語っています。ライバルというより“同志”のような感覚なのかもしれません」（音楽誌ライター）

取り沙汰されている今回の椎名のビジュアル。設定こそ異なるものの、長年J-POPシーンを彩ってきた同い年の歌姫だけに、2人の姿が重なって見えたと感じたファンがいたとしても不思議ではないのかもしれない。