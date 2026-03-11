阪急交通社、新CM『すべての旅を、たった一つの旅へ。』公開 　JUJUが歌う「Love Me Tender」を採用

阪急交通社（大阪市）は、2026年3月11日（水）より、新CM「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇（15秒／30秒）を、首都圏を中心に公開した。あわせてTVer やYouTube 、阪急交通社公式SNS、特設サイトでの配信に加え、デジタルサイネージなどでも順次放映。

本CMでは、「すべての旅を、たった一つの旅へ。」というキーフレーズを軸に、さまざまな旅の場面が映し出される。友人と笑い合う修学旅行、家族で長年の夢をかなえる旅、夫婦が50年前と同じ場所を訪れる旅、そして人生で初めて一人で踏み出す旅など、誰もが経験したことがある旅の情景が描かれている。

楽曲には、洋楽スタンダード「Love Me Tender」が採用された。プロデュースは松任谷正隆が担当し、歌唱はJUJUが務めている。JUJUは今回の起用にあたり、コメントを寄せた。

――「Love Me Tender」が阪急交通社「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇のCMソングに決定しました。この曲への思いを教えてください。

物心つく前から何故か知っていて、誰に教えられたわけでもないのに耳にすると必ず一緒に口ずさんでしまう大好きな曲です。

――「旅」がご自身の歌やLIVE 活動に与える影響はありますか?

私にとって旅はいつだって何かの始まりで、旅に出ないと感じないことを感じた瞬間に世界が広がって、そこから得るものは確実に歌にもライブにも影響しています！！

――今回の楽曲を、旅先のどんなシチュエーション（移動中、宿でのリラックスタイムなど）で聴いてほしいですか?

レコーディングしている時に思い浮かべていたのは「列車に揺られながら大好きな人を想う」だったので、移動中はもちろん旅の途中のどのシチュエーションでも、大好きな誰かが心を過ったらその方を想いながら口ずさんでいただきたいです。ムフフ。

――最近行かれた旅、あるいは「いつか絶対に行ってみたい旅先」とその理由を教えてください。

国内も国外も行きたいところだらけです。ツアーで日本のいたるところにお邪魔させていただく度に、あぁここは今度ゆっくり来なくては！ と思っている所がたくさんです。海外もたくさん・・・。

――はじめての旅行（ひとり旅など）にまつわるエピソードを教えてください。

初めての海外もひとり旅でしたし、基本的に旅に出るのはひとりが好きです。心細さと自由さの狭間でグラグラするのがいいのです。あと、ひとりだと言葉を使う必要が出てくるので、言語力の強化にもオススメです。

――このCM を見た新生活者に向けた応援コメントを教えてください。

日々の生活の中で「これが片付いたら旅に出よう！」という気持ちは私にとって大きなモチベーションになっています。近場での日帰りの旅でも、まとまった休みでの遠くへの旅でも、とにかく旅って最高です。新生活はワクワクとドキドキがたくさんな分、気が張ることもあると思いますが、そんな時こそ落ち着いたら是非旅に!!そしてその旅のおともにLove Me Tenderも連れて行っていただけたらうれしいです。

みなさんの新生活が素晴らしいものになりますように！！

JUJUの洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』が同日にリリースされ、アルバムには「Love Me Tender」の別バージョンが収録される。

また、JUJUの歌唱シーンに加え、CMでは使用されなかった旅の場面を盛り込んだオリジナルムービー「阪急交通社 × JUJU Special Movie」が、2026年3月18日公開予定だ。

https://youtu.be/O2Q_Uo3QO9c