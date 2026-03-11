BLACKPINKのROSEを起用したプーマのH-STREETキャンペーンが3月12日よりスタート

プーマ（PUMA）の陸上スパイクをルーツにしたロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチ ストリート）」の最新コレクションを、グローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSE（ロゼ）を起用したビジュアルと共に、2026年3月12日（木）より展開。また、2026年4月2日（木）から4月5日（日）には、プーマストア 原宿キャットストリートと同施設内のPIZZA SLICE CATSTREETとコラボレーションしたキャンペーンイベントも開催される。

H-STREETとは、2003年に登場したライフスタイルモデルを、1990年代後半のランニングスパイク「Harambee（ハランビー）」から着想を得て再構築した一足。

スピード感あふれるシルエットとシャープなデザインが特徴で、当時のスポーティな要素を活かしつつ、現代のスタイルにマッチするデザインに仕上げられている。プーマのロープロファイルシューズを代表する新たなモデルだ。

今回は、昨年の韓国でのローンチイベントにも登場したグローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSEをキャンペーンのイメージキャラクターに採用。

彼女らしいトレンド感のあるY2Kストリートテイストの着こなしと、仮想現実のようなデジタルな背景が融合した不思議な魅力で、H-STREETのクールさを際立てている。

さらに、本コレクションのキャンペーンの一環で、「Harambee（スワヒリ語で「みんなで助け合おう」「力を合わせよう」の意味）」の精神を体現するものとして、“スニーカーとカルチャーが自然に混ざり合う体験をつくる”をテーマに、プーマストア 原宿キャットストリートと同施設内にあるPIZZA SLICE CATSTREETとコラボレーションしたイベントも開催。

PIZZA SLICEは、猿丸浩基氏がオーナーを務めるニューヨークスタイルのピザ店で、国内外に7店舗を展開。ニューヨークのピザカルチャーを日本に広めた人気店として知られている。

期間中は、ニューヨークのピザ店から着想を得たポップなグラフィックで、PIZZA SLICE、プーマの両店をデコレーション。また、期間中に対象のH-STREETを購入すると、特製コラボメニューを含むお好きなピザを1枚無料で楽しめるクーポンが進呈される。本キャンペーンは、近隣のH-STREET取扱店舗と連動して実施されるとのことだ。

また、プーマストア 原宿キャットストリートでは、数量限定でオリジナルグラフィックがプリントされた特製Tシャツを購入者にプレゼントする。

※ROSEのEはアクサン・テギュつきが正式表記

『PULL THE STREET:H-STREET × CAT STREET』期間：2026年4月2日（木）から4月5日（日）実施場所：PIZZA SLICE CAT STREET／プーマストア 原宿キャットストリート 東京都渋谷区神宮前5-17-25 B1F

内容：期間中にH-STREET（OGほか全ファミリー）をお買い上げの方に1足につき1枚、PIZZA SLICE CAT STREETでピザを1枚無料になるクーポン券を進呈

クーポン実施対象店舗：atmos BLUE Omotesando 、atmos Harajuku、atmos pink flagship Harajuku、ABC-MART GRAND STAGE原宿店、KICKS LAB. 原宿店、GETTRY 原宿店、BILLY’S ENT HARAJUKU、PUMA プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア渋谷、ムラサキスポーツ 原宿明治通り店

【商品詳細】

H-STREETコレクション販売場所：プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア長崎、プーマストア渋谷、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にてプーマ公式オンラインストアhttps://jp.puma.com/jp/ja※プーマ製品の取扱い店舗は、各取扱い店舗のウェブサイトにて確認可能※店舗により取扱商品が一部異なる場合あり※発売日、販売店舗は変更になる可能性あり