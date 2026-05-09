ウェンディーズ・ファーストキッチンから、夏限定の新作バーガー4種が2025年5月14日（木）より登場♡看板メニュー「ウェンディーズチリ」をアレンジした特製ソースを使用し、チーズやトマト、スパイシーチキンとの組み合わせを楽しめるラインアップが揃います。食欲を刺激するHOTな味わいで、夏気分を盛り上げてくれそう♪ 人気チリが主役の新作バーガー