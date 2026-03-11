WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。藤平尚真投手（楽天）は試合後にインスタグラムを更新。大谷翔平（ドジャース）からの差し入れと思われるものを公開した。

藤平は、インスタグラムのストーリー機能でロッカー内で撮影した写真を公開。そこには「大谷翔平」と書かれた箱を持った自身と北山（日本ハム）、曽谷（オリックス）の姿がおさめられており、大谷にメンションをつけて「ありがとうございます」とお礼を記していた。また、高橋（中日）も同じ箱を持っていた。

箱には大谷が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」のロゴが。どうやら大谷がプレゼントした様子。約3万〜5万円する高級ヘッドホンだ。

大谷もインスタグラムのストーリー機能で鈴木（カブス）と並んで、「Beats」のヘッドホンを付けた写真を公開。X上のファンからは「太っ腹すぎてやばい」「選手たちに配ってる大谷翔平コラボモデル私も欲しい」「侍メンバーに配ってんのかーすげーー」など、驚きの声が上がっていた。

日本は10日のチェコ戦を終えると、深夜に飛行機でマイアミへ出発。プレゼントでチームの絆をさらに深めたようだ。



（THE ANSWER編集部）