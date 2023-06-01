PS Storeにて開催中のセール「SALE MANIA」が本日3月11日まで。「龍が如く８外伝」は70%オフ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「SALE MANIA」を開催している。期間は3月11日23時59分まで。
セールでは、「Battlefield 6 ファントムエディション」や「DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH デジタルデラックスエディション」、「スーパーロボット大戦Y」、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」、「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」、「Bloodborne PlayStation Hits」などがラインナップ。期間中、対象のプレイステーション 5/プレイステーション 4用ゲームやDLCなどが割引価格で提供される。
□PS Store「SALE MANIA」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「Battlefield 6 ファントムエディション」
価格：13,900円→10,425円（25%オフ）
□PS Store「Battlefield 6 ファントムエディション」のページ
「DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH デジタルデラックスエディション」
価格：9,980円→7,485円（25%オフ）
□PS Store「DEATH STRANDING 2:ON THE BEACH デジタルデラックスエディション」のページ
「スーパーロボット大戦Y」
価格：9,790円→7,832円（20%オフ）
□PS Store「スーパーロボット大戦Y」のページ
「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii PS4 & PS5」
価格：6,930円→2,079円（70%オフ）
□PS Store「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii PS4 & PS5」のページ
「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」
価格：10,978円→1,646円（85%オフ）
□PS Store「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」のページ
「Bloodborne PlayStation Hits」
価格：2,189円→1,094円（50%オフ）
□PS Store「Bloodborne PlayStation Hits」のページ
(C) 2026 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)国際映画社・つぼたしげお
(C)サンライズ
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・MBS
(C)創通・フィールズ／MJP製作委員会
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション
(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
(C)東映
(C)東北新社
TM & (C) TOHO CO., LTD.
(C)永井豪・石川賢／ダイナミック企画
(C)永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
(C)永井豪／ダイナミック企画
(C)2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
(C)2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
(C)2024「風都探偵」製作委員会
(C)SEGA
HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by FromSoftware, Inc.