＝LOVE齋藤樹愛羅、ミニスカ姿でM!LK「爆裂愛してる」ダンス披露「キレキレすぎてかっこいい」「無敵すぎる」撮影場所にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/10】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が3月10日、自身のTikTokを更新。ミニスカート姿で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの楽曲「爆裂愛してる」（2026年）を踊る様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】21歳アイドル「ミニスカが世界一似合う」美脚コーデでキレキレダンス
齋藤は「＃爆裂愛してる ！踊りました ＃MILK さん」と添え、川沿いの道で同曲を踊る動画を公開。黒のパーカーにミニスカート、白のハイソックスとスニーカーを合わせたコーディネートで、キレキレのダンスを披露している。
この投稿に、ファンからは「キレキレすぎてかっこいい」「ミニスカが世界一似合う」「さすがのダンススキル」「かわいくてかっこいい」「無敵すぎる」「河川敷で踊っててジワジワくる」「イコラブとM!LKの最強コラボ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆齋藤樹愛羅、ミニスカ姿でM!LK「爆裂愛してる」カバー
◆齋藤樹愛羅の投稿に反響
