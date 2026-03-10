純烈弟分・モナキ、イベント前日に中止発表 8日に続き「お客様の安全が確保できないと判断」
【モデルプレス＝2026/03/10】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが3月9日、グループの公式サイトを更新。イベントの中止を発表した。
【写真】SNSでバズリ中の純烈弟分メンバー4人
同月10日、大阪・イズミヤショッピングセンター和泉中央にて「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど｣（※「◆」は正式には「星」）のリリースキャンペーンを開催予定だったモナキ。しかし、同アカウントは「協議の結果、お客様の安全が確保できないと判断し誠に勝手ながら中止とさせていただきます。大変申し訳ございません」と報告した。
同グループは8日にも、大阪・ミヤコ瓢箪山店にて開催予定だったミニライブを当日に中止。「3／7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部（12：00開始）・第2部（15：00開始）ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と、想定していた来場予定数を上回ったことが理由だとしていた。
2026年4月8日にメジャーデビューを控えているモナキは、スーパー銭湯アイドル「純烈」の弟分グループ。じん、ケンケン、サカイJr.、おヨネの4人から構成されている。デビューシングル「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど」は、全国各地で開催している発売記念キャンペーンの切り抜き動画がSNSで話題となり、未配信にもかかわらず注目を集めた。その反響を受け、2月21日にはTikTokでの緊急先行配信がスタート。キャッチーなフレーズと一度聴いたら離れない中毒性の高いメロディーが若年層を中心に広がり、サビ部分のダンスを投稿する「ダンスチャレンジ」も急速に拡散されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSでバズリ中の純烈弟分メンバー4人
◆モナキ、イベント当日に中止発表
同月10日、大阪・イズミヤショッピングセンター和泉中央にて「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど｣（※「◆」は正式には「星」）のリリースキャンペーンを開催予定だったモナキ。しかし、同アカウントは「協議の結果、お客様の安全が確保できないと判断し誠に勝手ながら中止とさせていただきます。大変申し訳ございません」と報告した。
◆純烈の弟分・モナキって？
2026年4月8日にメジャーデビューを控えているモナキは、スーパー銭湯アイドル「純烈」の弟分グループ。じん、ケンケン、サカイJr.、おヨネの4人から構成されている。デビューシングル「ほんまやで◆なんでやねん◆しらんけど」は、全国各地で開催している発売記念キャンペーンの切り抜き動画がSNSで話題となり、未配信にもかかわらず注目を集めた。その反響を受け、2月21日にはTikTokでの緊急先行配信がスタート。キャッチーなフレーズと一度聴いたら離れない中毒性の高いメロディーが若年層を中心に広がり、サビ部分のダンスを投稿する「ダンスチャレンジ」も急速に拡散されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】