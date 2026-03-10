女手一つで育ててくれた母が70歳で他界… 今も忘れられない母を傷つけてしまった一言
野球監督の小久保裕紀が、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
小久保裕紀 ＝テレビ朝日提供
昨年5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスを率いた小久保。前回出演時は日本代表監督として大谷翔平選手とも共闘した。
小さい頃から女手一つで育ててくれた最愛の母が2017年に70歳で他界。子ども時代に母を傷つけてしまった忘れられない一言や、晩年一緒に旅をした思い出など、ありし日の母とのエピソードを明かす。
日本一のチームを束ねる監督の最大の癒しは9匹の猫。どんな時でも変わらぬ態度で接してくれる姿に癒されるという。
また、小久保は2人の子どもの父でもあり、長男は今年で29歳、長女は27歳に。共にお酒を飲み交わすこともあるそう。
