外国証券 先物取引高情報まとめ（3月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35823( 33097)
6月限 10473( 9762)
TOPIX先物 3月限 39597( 37350)
6月限 7422( 7422)
日経225ミニ 3月限 367550( 367398)
4月限 18663( 9663)
5月限 152( 152)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 32415( 31821)
6月限 10650( 10600)
TOPIX先物 3月限 66908( 61968)
6月限 15775( 15775)
日経225ミニ 3月限 306921( 306913)
4月限 8486( 7986)
5月限 64( 64)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5766( 4111)
6月限 1442( 742)
TOPIX先物 3月限 24944( 11851)
6月限 19226( 7230)
日経225ミニ 3月限 24683( 24683)
4月限 7000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12668( 5454)
6月限 8323( 2519)
TOPIX先物 3月限 46096( 19968)
6月限 33592( 14904)
日経225ミニ 3月限 33709( 12513)
4月限 17( 17)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5510( 3994)
6月限 2332( 2309)
TOPIX先物 3月限 65180( 24639)
6月限 53084( 18906)
日経225ミニ 3月限 18773( 15773)
4月限 8501( 501)
5月限 14( 14)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15291( 9291)
6月限 8299( 3847)
TOPIX先物 3月限 90695( 12248)
6月限 83611( 7039)
日経225ミニ 3月限 12822( 12734)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19276( 18909)
6月限 9110( 9110)
TOPIX先物 3月限 39469( 35832)
6月限 20872( 17668)
日経225ミニ 3月限 134200( 134200)
4月限 9916( 9916)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9737( 6549)
6月限 7094( 4944)
TOPIX先物 3月限 9418( 9252)
6月限 7189( 7189)
日経225ミニ 4月限 4500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2870( 1328)
6月限 2451( 1183)
TOPIX先物 3月限 19420( 17755)
6月限 17521( 16721)
日経225ミニ 3月限 4314( 4314)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8726( 4677)
6月限 7643( 4543)
TOPIX先物 3月限 19173( 2993)
6月限 19127( 2947)
日経225ミニ 4月限 5000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1590( 1590)
6月限 1045( 1045)
日経225ミニ 4月限 95( 95)
5月限 48( 48)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
