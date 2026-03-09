　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 35823(　 33097)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10473(　　9762)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 39597(　 37350)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7422(　　7422)
日経225ミニ　 　 3月限　　　367550(　367398)
　　　　　 　 　 4月限　　　 18663(　　9663)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 152(　　 152)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 32415(　 31821)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10650(　 10600)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 66908(　 61968)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15775(　 15775)
日経225ミニ　 　 3月限　　　306921(　306913)
　　　　　 　 　 4月限　　　　8486(　　7986)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　64(　　　64)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5766(　　4111)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1442(　　 742)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 24944(　 11851)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19226(　　7230)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 24683(　 24683)
　　　　　 　 　 4月限　　　　7000(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12668(　　5454)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8323(　　2519)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 46096(　 19968)
　　　　　 　 　 6月限　　　 33592(　 14904)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33709(　 12513)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5510(　　3994)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2332(　　2309)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 65180(　 24639)
　　　　　 　 　 6月限　　　 53084(　 18906)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 18773(　 15773)
　　　　　 　 　 4月限　　　　8501(　　 501)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15291(　　9291)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8299(　　3847)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 90695(　 12248)
　　　　　 　 　 6月限　　　 83611(　　7039)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12822(　 12734)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19276(　 18909)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9110(　　9110)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 39469(　 35832)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20872(　 17668)
日経225ミニ　 　 3月限　　　134200(　134200)
　　　　　 　 　 4月限　　　　9916(　　9916)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9737(　　6549)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7094(　　4944)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9418(　　9252)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7189(　　7189)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2870(　　1328)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2451(　　1183)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19420(　 17755)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17521(　 16721)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4314(　　4314)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8726(　　4677)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7643(　　4543)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19173(　　2993)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19127(　　2947)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1590(　　1590)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1045(　　1045)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　48(　　　48)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース