なごみ、ミニスカで美脚スラリ 雰囲気一変の大人ムードに「脚長すぎ」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが3月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】26歳美人YouTuber「頭身バランスが神」美脚スラリのミニスカ街中ショット
なごみは「＠LOUISVUITTON」とラグジュアリーブランド「ルイ・ヴィトン」のアカウントをメンションし、フォトグラファー・SANKYO（さんたくろーす）氏による写真を複数枚投稿。重厚感のある建物を背に撮影された写真では、グレーのジャケットに黒のミニスカートとロングブーツを着用した美しい脚が際立つスタイルを披露し、オールバックのヘアスタイルでバッグを手にポーズをとる姿が、クールで大人っぽい印象を残している。その他にも、脚を組み、額に手を添えるポーズの写真なども載せ、よりクールで大人な印象を与える投稿となっている。
この投稿には「脚長すぎ」「着こなしが完璧」「破壊力すごい」「かっこいいと可愛いを兼ね備えてて最強」「絵になる」「頭身バランスが神」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
