日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキーフライドチキン」が、スナック感覚で楽しめる新カテゴリーとなる「サクッとケンタ」を、3月11日から数量限定で新発売します。

【画像】「ボリュームがスゴすぎ！」 これが「まるかじりケンタ」＆「カーネルクランチポテト」セットです！

「サクッとケンタ」は、「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに、「日常のあらゆるシーンで手軽に楽しめる、新しいKFCのスタイルを提案」とし、日常のさまざまな食シーンで楽しんでもらいたいという思いから、スナック感覚で利用できる新たな選択肢として「サクッとケンタ」シリーズを誕生させたということです。

同シリーズについて、商品開発担当者は「近年、食事と間食の境界が曖昧になり、外食にも“使い分け”が求められる時代になってきています。『サクッとケンタ』シリーズは、そうした変化を背景に、KFCをより身近な存在として感じていただきたいという思いから企画しました」と補足しています。

小腹が空いたときの間食や軽食として、ドリンクと一緒に楽しむことができるほか、既存のメニューに“もう一品”プラスしたいときなど、どんなシーンにも取り入れやすい商品になるということです。

今回は、骨なしの鳥もも肉と「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブとスパイスを使い、スティック状にした「まるかじりケンタ」、揚げたてならではのザクザクとした食感の「カーネルクランチポテト」が新登場。価格は、「まるかじりケンタ」と「カーネルクランチポテトS」が各290円（以下、税込み）、「カーネルクランチポテトL」が430円、「カーネルクランチポテトBOX」が910円。

また、まるかじりケンタとカーネルクランチポテトSがセットになった「ポテチキセット」が500円、まるかじりケンタ2ピースとカーネルクランチポテトSサイズ2個の「ポテチキ2ピースパック」が980円、まるかじりケンタ4ピースとカーネルクランチポテトBOXの「ポテチキ4ピースパック」が1800円です。

一部店舗を除く全国のケンタッキーで販売されます。