この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「ある韓国人が、日本運転中に驚いたこと3つとは？」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国とは大きく異なる日本の運転環境について解説した。



パクくん氏は、日本で運転して驚いたこととして「高速道路」「街の道路」「交通マナー」の3点を挙げる。



まず、日本の高速道路の発達ぶりに「まるで未来都市のように感じました」と驚きを語る。特に東京の首都高速道路がビルの間を突き抜ける光景は、ソウルの川沿いに作られた高速道路とは全く異なり、「レースゲームのような感覚だった」という。料金は韓国に比べて高価であるものの、地方の隅々まで完璧に整備された道路網や、東京湾アクアラインの「海ほたる」のようなエンターテイメント性の高いサービスエリアの存在に納得したと述べた。



次に、道路の整備レベルが「異次元」であると指摘。都市部だけでなく、長野の山道のような地方に行っても、アスファルトは常に綺麗で、標識やガードレールも的確に設置されていることに言及。「どこを走っても安心感があります」と、その品質の高さを評価した。これは、問題が発生する前に補修工事を行う日本のメンテナンス文化の現れではないかと分析している。



最後に、最も驚いたこととして「日本人のドライバーの意識は高すぎる」と語る。信号無視がほぼゼロであること、適切なタイミングでウィンカーを出すこと、そして「譲り合いの精神がすごすぎる」ことに感動したという。韓国ではより自己中心的な運転が見られるのに対し、日本では相手の動きを読んでスペースを空ける文化が根付いていると解説。クラクションをほとんど鳴らさない静かな運転文化にも、大きな衝撃を受けたと締めくくった。