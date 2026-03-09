入学式や卒業式も。学校行事の「スリッパご持参ください」の正解はコレ
今回はAmazonで手軽に購入できる商品の中から、フォーマルにも使用できる携帯用スリッパをピックアップ。一足持っていれば学校行事だけでなく、旅行などでも活躍しますよ。
折らずに収納でき、型崩れしにくいメンズ用のフェイクレザースリッパ
サイズ：M、L
[ミタス] メンズ携帯スリッパ 収納袋付き 左右あり おしゃれ パパ 父 スリッパ レザー調 フラットタイプ 折らない 軽量 シンプル 上履き 合皮 レザー 男性 収納袋 携帯 入学 卒業 フェイクレザー フォーマル [ミタス] メンズ 携帯スリッパ 収納袋付き 左右あり おしゃれ パパ 父 スリッパ レザー調 フラットタイプ 折らない 軽量 シンプル 上履き 合皮 レザー 男性 収納袋 携帯 入学 卒業 ユニセックス 対応 フェイクレザー フォーマル 馴染む 行事 持ち運び 1足 左右つき
2,623円 → 1,899円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
底面滑り止め加工あり。耐久性も高く、旅行にもおすすめ
サイズ：26.0〜28.0cm 3E
[cocoriko] 携帯スリッパ 折りたたみ 収納ケース付き メンズ レディース 底面滑り止め加工 学校 旅行 家庭用 軽量コンパクト [cocoriko] 携帯スリッパ 折りたたみ 収納ケース付き メンズ レディース 底面滑り止め加工 学校 旅行 家庭用 軽量コンパクト (ダークグレー)
1,980円 → 1,560円（21%オフ）
そのまま収納できるポーチ付き。フェイクレザーの男女兼用スリッパ
サイズ：S、M、L
携帯用スリッパの定番。グンゼの「ウチコレ おうちスリッポン」
サイズ：20.0〜22.0cm、22.0〜24.0cm、25.0〜27.0cm
GUNZE(グンゼ) ユニセックス大人 ウチコレ オウチスリッポン 室内履き スリッパ 大人用 携帯可ルームシューズ ルームシューズ ウチコレ オウチスリッポン 室内履き スリッパ 大人用 携帯可
770円 → 601円（22%オフ）
レディースで人気。長時間でも疲れにくいスリッパ
サイズ：22.5〜23.0cm、23.0〜23.5cm、24.0〜24.5cm、25.0〜25.5cm
[nikalife] 携帯スリッパ レディース 折りたたみ 卒業式 入学式 参観日など学校行事で使えるフォーマルタイプ [nikalife] 携帯スリッパ レディース 折りたたみ 学校行事 参観日 旅行 フォーマル で 洗える スリッパ ブラック Lサイズ 24~24.5cm
3,980円 → 2,108円（47%オフ）
かかとがゴムでフィットするレディーススリッパ
サイズ：S、M、L、XL
累計出荷個数12万セット突破。高級感あるレディーススリッパ
サイズ：23.0cm、23.5cm、24.0cm、24.5cm、25.0cm
[Lavento] 携帯スリッパ レディース 【理学療法士監修】 【極上柔らか・絶妙な履き心地】 携帯シューズ スリッパ 折りたたみスリッパ フォーマルスリッパ 超軽量 収納バッグ付き 保育園 卒園式 入学式 卒業式 参観日 学校行事 [Lavento] 携帯スリッパ レディース 【理学療法士監修】 【極上柔らか・絶妙な履き心地】 携帯シューズ 折りたたみスリッパ 超軽量 収納バッグ付き 保育園 卒園式 入学式 卒業式 参観日 学校行事 (ブラック, 大人, 24.0 cm, 数値, 日本の靴のサイズ寸法)
3,080円 → 1,904円（38%オフ）
いかがでしたか？Amazon 新生活セールは本日が最終日なので、気になる商品がある方は早めの購入がおすすめですよ。
その他のおすすめ商品
フロンティア “歩く"を考えたスリッパ room's ルームズ [フロンティア] “歩く"を考えた スリッパ room's ルームズ メンズ レディース 室内 来客用 ルームシューズ ブラック L 25.0-27.0cm
3,395円 → 3,053円（10%オフ）
[amifun] 携帯用 折りたたみスリッパ レディース 洗濯可 23-24.5cm 防災 入学式 卒業式 結婚式 披露宴 旅行 収納袋付き [amifun] 携帯用 折りたたみスリッパ レディース 洗濯可 23-24.5cm 防災 入学式 卒業式 結婚式 披露宴 旅行 収納袋付き（ブラック）
1,180円 → 980円（17%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
