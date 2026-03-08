ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（29）が8日までに自身のSNSを更新。顎の手術を受けたことを報告した。

動画で「この度しなこ骨切りします」と切り出した、しなこ。顎が横にずれる「顎変形症」であることを明かし、「顎のズレを治すために矯正をずっとやってきました」と5年かけて歯列矯正してきたことを説明した。

現在は上の歯は裏側矯正、下の歯は前側をワイヤー矯正をしている状態。「ついに矯正の最終地点、オペ（手術）」と興奮気味に語り、細かい手術内容を明かした。顎のズレは10年前に気づき、コンプレックスだったという。7時間にも及ぶ大手術への恐怖や手術後に顔が腫れること、後遺症にも言及しつつも、ようやくたどりついた手術に「うれしさの方が勝ってる」と語った。

その後、手術に向かう様子、顔が腫れた姿なども披露。ハッシュタグでは「両顎手術」「ダウンタイム」と付け加えた。

また、ストーリーズでは「実は手術からは10日以上経っていて、まだまだ腫れてはいるけど少し回復してます（写真は今日の無加工写真）」と近影を公開。「3月中旬にあるイベントは、全力で出来る時期なので安心してくれたら嬉しいです」とも伝えた。