けさ（5日）、栃木県足利市でトラックが自動車整備会社に突っ込む事故があり、運転していた51歳の男性が死亡しました。きょう午前8時すぎ、足利市鹿島町で県道沿いの自動車整備会社に運送用のトラックが突っ込みました。当時、会社は営業しておらず、けが人はいなかったということですが、トラックを運転していた51歳の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、男性の死因は大動脈