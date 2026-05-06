◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第2戦アーセナル1―0（2戦合計2―1）Aマドリード（2026年5月5日英国・ロンドン）アーセナル（イングランド）がホームの準決勝第2戦でアトレチコ・マドリード（スペイン）を1―0で下し、2戦合計2―1で20季ぶりの決勝進出を決めた。前半44分にFWサカが決勝点。そのまま逃げ切り、10季ぶりの決勝進出を目指したAマドリードを振り切った。主軸のサカは4月に負傷で公式戦5試合を欠場。その間