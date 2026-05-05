鎌倉みやげとして愛される鎌倉五郎本店から、季節感あふれる新作『うさぎ缶＜彩あじさい＞』が登場します。華やかなあじさいと愛らしい月うさぎを描いた限定缶は、見た目の可愛さも特別感も満点♡さらに5月6日の「鎌倉五郎の日」を記念し、ゴールデンウィーク期間限定キャンペーンも開催。おいしさも楽しさも詰まった、この時期だけの注目ニュースをご紹介します。 あじさい彩る限定うさぎ缶が登場