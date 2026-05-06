原宿駅前の開放的なロケーションで、絶景とともに美食を楽しめる「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。初夏の新緑が美しく広がるこの季節、期間限定の特別ランチコースが登場します♡明治神宮の杜を望む贅沢な空間で、五感に響く“味・香り・彩り”豊かな料理を堪能できるのが魅力。ゴールデンウィークや母の日の特別なひとときにぴったりです♪ 新緑を味わう限定ランチコース