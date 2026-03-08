ぐったりと横になった状態で、全く動かない捨て猫を公園で発見した時の記録が話題となっています。自力では動くことができない猫が保護されてからの様子に、「必死で生きようとしてる」「エールを送ります」と力強い励ましと感動の声が。投稿は記事執筆時点で508万再生を超え、多くの人の心を打っています。

【動画：公園で『動けなくなっていた猫』→保護されて『優しい先住犬』と出会った結果…523万再生された光景】

公園で出会った動かない捨て猫

Instagramアカウント「花咲にゃあごろう」に投稿されたのは、公園で横たわる猫を保護してからの様子を記録したリール動画です。

ある日投稿主さんが見つけたのは、公園で横たわったまま動かない猫。ぐったりと体に力が入らない様子だったそうで、熱中症の可能性を考えて急いで動物病院へ向かったといいます。

診察してもらうと、首には噛まれた痕があって、脊髄を損傷していることが判明。病院の先生からは「もう歩けないかもしれない」と告げられてしまったそうですが、それでも一生懸命ごはんを口にする姿にわずかな希望を感じたといいます。

先住犬たちとの慎重な距離感

自宅には2匹の先住犬たちが暮らしていて、保護した猫との対面を慎重に進めていったそうです。

はじめはお互いに警戒していたそうですが、脚に力が入らず動けない猫の様子を、犬たちが心配そうにじっと見つめ、そばを離れようとしなかったといいます。その姿はまるで体調を気遣っているかのようで、静かな時間の中で少しずつ安心感が生まれていきました。

やがて、猫と2匹の先住犬たちは、同じ空間で穏やかに過ごせる時間も増えていったのです。

小さな一歩を重ねて

投稿主さんや先住犬たちとの距離が縮まっていくにつれ、猫は少しずつ元気になっていったのだとか。懸命に脚を動かし、這うようにしながらも自力で体を動かそうと努力を続けているそうです。

わずかな移動でも、その一歩は確かな前進。家族や犬たちに見守られながら、できることを少しずつ増やしている最中だといいます。困難な状況の中でもあきらめずに前を向く姿は多くの感動を呼びました。

投稿には、「ワンちゃんと飼い主さんの優しさに泣けてきました。猫ちゃん、元気になるように心から祈ってます」「リハビリすれば歩けそう！！」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「花咲にゃあごろう」では、「とら」君と名付けられ、投稿主さんの家で元気に成長していっている猫の近影を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「花咲にゃあごろう」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。