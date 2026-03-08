「弱すぎる」「もういい加減にしてくれ」“最強日本人CBコンビ”所属の超名門、６連敗中の格下に完敗で不満の声続出 サムライDFの起用法に「なんで？」「無能」

「弱すぎる」「もういい加減にしてくれ」“最強日本人CBコンビ”所属の超名門、６連敗中の格下に完敗で不満の声続出 サムライDFの起用法に「なんで？」「無能」