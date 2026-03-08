「弱すぎる」「もういい加減にしてくれ」“最強日本人CBコンビ”所属の超名門、６連敗中の格下に完敗で不満の声続出 サムライDFの起用法に「なんで？」「無能」
現地３月７日に開催されたエールディビジの第26節で、冨安健洋と板倉滉が所属する３位のアヤックスが、６連敗中の11位フローニンゲンとアウェーで対戦。背中を痛めている板倉がメンバー外、冨安は敗色濃厚の88分から途中出場となったなか、格下に１−３で完敗を喫し、３試合未勝利となった。
開始６分に先制を許したオランダの超名門は、30分に追いついたものの、後半に猛攻を受ける。完全に押し込まれて、65分と72分に失点。反撃もままならず、なす術なく敗れた。
この不甲斐ない結果と内容に、SNS上では次のような声が上がった。
「弱すぎる」
「シンプルに実力負けだった」
「酷すぎるだろ」
「フローニンゲンにまで大敗。もういい加減にしてくれ」
「このサッカーでよくリーグ上位に位置してるな」
「ガバガバディフェンスライン」
「本当監督のレベルが低すぎる」
「はやく板倉滉帰ってきて」
「なかなかチーム状況が大変だな」
「守備崩壊してるしそろそろトミースタメンでみたい」
「アヤックスの監無能だな。誰がどう見ても右サイド危なかったのになんで後半冨安入れなかったんだよ」
一時は“最強日本人CBコンビ”と評された冨安と板倉は、チームの危機を救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
開始６分に先制を許したオランダの超名門は、30分に追いついたものの、後半に猛攻を受ける。完全に押し込まれて、65分と72分に失点。反撃もままならず、なす術なく敗れた。
「弱すぎる」
「シンプルに実力負けだった」
「酷すぎるだろ」
「フローニンゲンにまで大敗。もういい加減にしてくれ」
「このサッカーでよくリーグ上位に位置してるな」
「ガバガバディフェンスライン」
「本当監督のレベルが低すぎる」
「はやく板倉滉帰ってきて」
「なかなかチーム状況が大変だな」
「守備崩壊してるしそろそろトミースタメンでみたい」
「アヤックスの監無能だな。誰がどう見ても右サイド危なかったのになんで後半冨安入れなかったんだよ」
一時は“最強日本人CBコンビ”と評された冨安と板倉は、チームの危機を救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」