＜ナシ１択！＞結婚記念の旅行に「一緒に行きたい！」おかしいのは拒否する旦那？ついてくる母親？
結婚記念日は夫婦にとって大切な日。家でゆっくりとお祝いをする、外食をするなど、記念になることを企画する場合もあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママは旅行を計画しているようですが、夫婦2人での旅行ではないそう。こんな投稿がありました。
『結婚記念に旅行をします。私の母も「一緒に行きたい」と言うので、3人で行くことに。部屋は10畳の部屋ひとつです。母が見知らぬ場所で1人で寝たくないと言うので、部屋はひとつ。ホテル代などは全て私たち持ちになります。旦那は「なし」と言いますが、皆さんはどう思いますか？』
結婚記念の旅行は夫婦で行くものだよね？
『なし！ 結婚記念日の旅行だよね？ 母親も一緒に行ったら趣旨が変わるよね？』
『結婚記念は夫婦の旅行であって、家族旅行ではないんだよ』
もともと投稿者さん夫婦は、結婚記念のために旅行をしようと考えていました。2人の結婚記念ですから、当然2人で行くものと旦那さんは思っていますよね。でもそこに投稿者さんのお母さんが加わったら、旅行の目的が変わってしまうでしょう。結婚記念の旅行ではなく、家族旅行になってしまいます。投稿者さんも一度最初の目的に立ち返って考える必要がありそうです。
お母さんに問題あり！
『あなたの母親も母親。夫婦の旅行についてくる上に、同じ部屋？ 何を考えているの？』
お母さんが旅行に参加するのは、旅行をすることを話したら「一緒に行きたい」と言い出したからのようです。でも結婚記念の旅行と聞いているならば、仮に誘われたとしても断るべきではないでしょうか。自分も行きたいと言い、しかも同じ部屋にしてほしいというのは、図々しいのではないでしょうか。お母さんは娘たちと旅行をしたら楽しいだろうと、自分のことしか考えていないのかもしれません。
『結婚記念日旅行に、どうして母親がついてくるの？ おかしいよ。母親を連れて行くなら、母親とあなただけで別の旅行をすればいいじゃない』
もしお母さんが旅行をしたいと言うならば、今回の旅行とは別に計画を立てましょう。その際旦那さんは行かず、投稿者さんとお母さんだけの旅行にしたいですね。
逆の立場になって考えてみて
『逆の立場で、旦那が義父を連れてきても投稿者さんはありなんだよね。同じ部屋でOK、ホテル代も気持ちよく出せるんだよね？』
『逆に考えてみてよ。結婚記念の旅行に旦那が義母を連れてきたいと言ったら嫌でしょ？』
旦那さんの気持ちは、自分を旦那さんの立場に置いて考えるとよさそうです。もし旦那さんが結婚記念の旅行に「義両親を連れて行きたい」と言ったら、投稿者さんはどう感じるでしょうか？ 記念の旅行なのに！ と思いませんか？ それと同じことをしているのですから、旦那さんが「なし」と言うのも無理はありませんね。
大切な記念日。旦那さんと2人でお祝いしよう
『投稿者さんはいいかもしれないけれど、旦那さんは結婚記念を2人で祝いたいのではないの？ お母さんには夫婦円満のために遠慮してもらって』
『結婚記念だから、母親が同行するよりは旦那と2人で楽しみなよ』
結婚記念の旅行を計画するということは、旦那さんも投稿者さんのことを大切に思っているからこそでしょう。2人でお祝いをかねて旅行をしたい、そして思い出を作りたいと考えているのではないでしょうか。でもそこにお母さんが加わると、夫婦2人の思い出ではなくなってしまいます。それは旦那さんの気持ちを無視したことになるでしょうから、やはりお母さんには遠慮してもらうのがよさそうですね。
投稿者さんが親孝行をしたいのであれば今回とは別でお母さんとの旅行を計画するのもありでしょう。その方がお母さんも旦那さんに気をつかわずにいられますし、娘との大切な思い出が作れるのではないでしょうか。