サントス所属のFWネイマールが、雇用していた専属の料理人に訴えられたようだ。『Metropoles』が伝えている。



同紙によれば、料理人の女性は2025年7月から今年2月までネイマールの本邸で働いていた。当初の契約では、月曜から木曜は7時から17時まで、金曜は7時から16時まで働くことになっていた。しかし実態は1日16時間もの間働くことになり、ネイマール本人のみならず友人や取り巻きら最大150人に毎日食事を提供していたという。





23時や0時まで、または週末も働くことが多く、昼休みもとることができなかったという。1枚あたり10kgの大きな肉を運んだり、重い袋を積み下ろししたり、勤務中に長時間立ち続けたことで腰痛と股関節炎を患ったと同料理人は主張。月給は7500レアル（約22万5000円）だったが、ブラジルの裁判所で解雇手当、罰金、残業代、休憩代、損害賠償金、医療費として262000レアル（約788万円）の支払いを求めた。また、ネイマールだけでなく、女性を雇用した第三者の雇用主も被告となっているという。