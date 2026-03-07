13対０で７回コールド勝利。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表にとって、グループリーグで最も手強い相手ではと見られた初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は圧勝に終わった。



チャイニーズ・タイペイ戦の２回に先制の満塁本塁打を放った大谷翔平 photo by Getty Images





【チームに勢いをつけた１番・大谷翔平】

打線に火をつけたのは、１番指名打者・大谷翔平（ドジャース）だ。プレーボール直後、打球速度188.5キロでライト線に二塁打を放った。

「初戦でみんな硬くなるところですし、しっかりとアグレッシブに打ちたいと思いました。たまたま初球がいいところに来て、ヒットにできてよかったなと思います」

大谷は試合後のヒーローインタビューでそう話した。東京ドームに詰めかけた４万2314人の大観衆にどよめきを起こしたのは２回一死満塁、０対０で迎えた第２打席だった。２ボール、１ストライクから外角低めに投じられたカーブに泳がされたが、バットの先でライトスタンドに運んだ。

「打った瞬間、入るなと思いました」

大谷本人とまったく同じ言葉で振り返ったのが、二塁ランナーとして見ていた牧秀悟（DeNA）だ。「５人のメジャーリーガー＋２番・近藤健介（ソフトバンク）」のあと、７番に入った牧は、打線における大谷の存在の大きさをこう語った。

「１打席目も強烈なヒットを打ってチームに勢いを与えてくれました。ああいう１番バッターがいたら、すごくいいなと思いました」

大会前、侍ジャパンを巡って議論になったテーマのひとつが、大谷の打順だった。過去の日本代表と比べても史上最強打線が組めるなかで、何番に大谷を据えるのが最適解か。井端弘和監督はこう結論を出した。

「強化試合で１番と２番、両方見させてもらって、やっぱり１番に入ったほうが勢いと迫力と、いろいろなものがあって、１番に据えようかなと思いました」

１番打者は当然、最も早く、最も多く打席が回ってくる。だから、最も優れた打者を１番に据えるという考え方は合理的と言える。現に、MLB屈指の強打者を揃えるドジャースは大谷を１番で起用している。

【上位につなげればなんとかなる】

一方、打線全体のつながりも重要になる。その意味でも、１番・大谷は侍ジャパンを活性化させた。２回、先頭打者の６番・村上宗隆（ホワイトソックス）が四球を選んだ直後、レフト前安打でチャンスを広げた牧はこう話した。

「上位打線につなげばなんとかなると思っていましたし、打順の兼ね合い的にもそういう役割だと思ったので、１本出てよかったですし、そこで点数が取れてなおさらよかったです」

直後、無死一、二塁で回ってきた８番・源田壮亮（西武）は打席での意識をこう振り返った。

「バントのサインが出るかなと思いましたけど、サインはなかったので、引っ張ってやろうと思いながら行きました」

結果、死球で満塁。９番・若月健矢（オリックス）が倒れたあと、大谷が技と力の満塁弾を放った。これで終わらず、二死から３つの四球と５本のヒットで６点を追加。６対０からセンター前に２点タイムリーを放った源田はこう話した。

「下位打線でもチャンスが回ってくるんだなと、あらためて思いました。明日以降もしっかりプレーできるように準備したいなと思います」

８番の源田も1番・大谷の効果を口にした。

「（下位打線の役割は）やっぱり塁に出ることと、ランナーがいたらとにかくひとつでも前に進めて、次のバッターにつなぐという形ですかね。いい形で上位に」

強力な上位打線につなげば何とかしてくれると、下位打線がつなぎに徹する。そうして７、８、９番が出塁すれば、打線全体に厚みが増す。ラインナップの９人を束ねるのが、１番・大谷だ。その存在の意味について、井端監督はこう話した。

「正直、非常にラクです。だけど彼だけではなく、満塁ホームランのあとにまたつながったところが、今の打線のいいところかなと思いました。畳みかけられるようにやっていけたらいいなと思います」

【井端監督が考える理想の戦い方】

大谷が勝利の立役者となったチャイニーズ・タイペイ戦の試合前会見で、井端監督に対して興味深い質問があった。長打を絡めて攻めるのが、侍ジャパンの戦い方として理想的だろうか、という投げかけだ。

ワールドシリーズや日本シリーズという短期決戦では、本塁打や長打が勝敗の行方を大きく左右する。名古屋での強化試合の際、松田宣浩コーチも長打の重要性を話していた。

では、WBCで連覇を狙う侍ジャパンはどう戦うべきか。井端監督の"理想"は、少々違うものだった。

「理想は、そういうふうには思ってないですよ、正直。勝てばいい。これが理想です。（３月５日の）オーストラリアと台湾戦、チェコと韓国戦、今日の試合（チェコ対オーストラリア）も見ていましたけど、やっぱり一発が得点源になるのは間違いないかなと思います。でも、それがすべてではない。取れる時に取るというのが、理想かなと思います」

大谷を１番に据え、侍ジャパンは理想的な展開で初戦を制した。あらためて、「世界一の選手」を抱える心強さを日本中が確認する一戦となった。

今回の侍ジャパンで、大谷はリーダーとしても機能している。優勝した前回、投手コーチを務めた吉井理人氏によると、チームの雰囲気をつくったのは大谷とラーズ・ヌートバー（カージナルス）だった。とくに大谷がコーチたちにふざけてタックルをするなどして、周りの選手たちは「こんな感じで接していいのか」と余計な力が抜けたという。

当時から３年が経ち、大谷は31歳になった。年齢的にも上のほうになり、北山亘基（日本ハム）にセレブレーションを考えさせるなどしてチームをまとめ上げている。いじられ役のひとりでもある牧は、大谷の人間性についてこう話した。

「そこに翔平さんがいれば明るくなりますし、いろんな人を巻き込んでチームをいい方向に進めてくれるのも自然とできていると思います。そこに魅力があるのかなと思います」

１番・大谷が流れを大きく引き寄せ、侍ジャパンは連覇に向けて最高のスタートを切った。