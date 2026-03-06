WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。チーム内では「大谷翔平が大谷翔平してたね」の声が上がったという。

大谷劇場だった。初回先頭、プレーボール初球を時速188キロ超速二塁打で東京ドームを沸かせたのが、劇場開演の合図となった。2回1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾に。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

4回の第4打席はファーストライナー。7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となったが、侍ジャパンの大勝を牽引したのは背番号16だった。試合後、Netflixの中継に出演した源田は「みんなで打った後に『大谷翔平が大谷翔平してたね』と、そんな会話をしていました。『やっぱ、大谷翔平だね』って」とチーム内で話したことを明かし、あまりの働きに苦笑いだった。



（THE ANSWER編集部）