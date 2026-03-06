1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下して好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、先制の満塁本塁打を放つなど大活躍を見せた。

侍ジャパンが最高の形で連覇へ発進した。

大谷は初回に弾丸二塁打を放つと、2回1死満塁から先制の満塁本塁打。今大会侍ジャパン1号で東京ドームを熱狂させると、この回再び回ってきた第3打席でも右前に適時打を運んだ。

強化試合2試合は5打数無安打と音なしだったが、本番になると違う。4日の会見では台湾戦に向け、「素晴らしいピッチャーが多いので、入りが大事だと思う」と話していたが、言葉通り4打数3安打5打点の大爆発だった。

大谷はヒーローインタビューで「良いゲームでいいスタートが切れた。応援のおかげ。ありがとうございます」と胸を張った。満塁弾については、「打った瞬間に入るなと思った。とにかく先制点取りたい気持ちで、1点まず取りたいと思った」と話した。

先発マウンドに上がった山本由伸（ドジャース）は2回2/3を無安打無失点。連続四球で降板したが、53球できっちり役割を果たした。山本から藤平尚真（楽天）、宮城大弥（オリックス）、北山亘基（日本ハム）、曽谷龍平（オリックス）とつなぎ、零封した。

7日は韓国と対戦。大谷は「素晴らしいチームと熱戦が続くので、たくさん寝て、また明日に備えたいなと思ってます」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）