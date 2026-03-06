侍先陣、山本由伸は3回途中無安打無失点で降板　3四球とばらつきも最速158キロの圧巻投球【WBC】

山本は3回途中無安打無失点で降板となった(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、一次ラウンド初戦の相手である台湾と対戦。

先発の山本由伸は3回途中を投げ無安打無失点、53球で降板となった。

大事な初戦を託された山本は1番チェン・ツーに対してカーブでぼてぼての投ゴロに打ち取ると、続くS・フェアチャイルドには150キロの低めで空振り三振を奪う。3番リン・アンコーに対しても初球の158キロで三ゴロに仕留めた。

初回を最速158キロ、わずか10球で抑えた山本。2回には味方が大谷翔平のグランドスラムを含む10得点と大量リードを奪い、ゲームはスムーズに運ぶと思われたが、3回にやや乱れが出た。