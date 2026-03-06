猫にまつわるご縁がある「お寺・神社」5選

1.今戸神社（東京都）

招き猫発祥の地のひとつとして知られ、境内には大きなペアの招き猫が鎮座しています。

ここでは「良縁」を運んでくれるといわれており、人との出会いだけでなく、猫との素敵な出会いを願う人にもぴったりです。

丸みを帯びた可愛らしい絵馬や、猫が描かれた御朱印帳など、見ているだけで心が温まる授与品も充実しています。

2.豪徳寺（東京都）

「招福猫児（まねぎねこ）」を祀る専用の奉納所があり、そこには数えきれないほどの白い招き猫が並んでいます。

この光景はまさに圧巻で、世界中から観光客が訪れるほどです。願いが叶ったお礼として猫を納める習慣があり、多くの飼い主の願いが届いた証でもあります。

静かな境内で、猫たちのパワーを感じながら散策を楽しめます。

3.阿豆佐味天神社（東京都）

「猫返し神社」という別名で、愛猫家の間で非常に有名です。迷子になった猫が無事に戻ってくるように、あるいは病気の猫が健康になるようにと、真剣に祈る飼い主が後を絶ちません。

境内にある「蚕影神社(こかげじんじゃ)」のそばには、猫の無事を願う石像が置かれており、愛猫を思う優しい気持ちに包まれている特別な場所です。

4.お松大権現（徳島県）

「猫神さん」という愛称で親しまれており、境内にはなんと1万体を超える招き猫が奉納されています。

かつて無実の罪を晴らそうとした女性を助けた「義猫」の伝説が残っており、勝負事や願いを叶える力が強いといわれています。

猫の鳴き声が聞こえてきそうなほど、どこを見ても猫だらけの景色は、飼い主にとって最高の癒やしスポットです。

5.梅宮大社（京都府）

こちらは「猫が暮らす神社」として有名で、境内のあちこちで本物の猫たちがのんびりと過ごしています。

猫たちは神社のスタッフや参拝客に大切にされており、運が良ければ日向ぼっこをしている姿に出会えるかもしれません。

猫をモチーフにしたお守りも人気で、生きている猫の存在を身近に感じながら参拝できる、全国でも珍しい神社です。

猫好きが参拝したくなる理由

寺社への参拝は、ただお参りをするだけでなく、愛猫への愛情を再確認する貴重な機会になります。

まず最大の理由は、愛猫の健康や長寿を直接祈願できることです。ペット専用の健康祈願や、猫の形をした可愛い絵馬に願いを書くことで、愛猫を守りたいという気持ちがより強まります。

次に、境内の至る所にある「猫モチーフ」に癒やされる点です。石像や看板、御朱印のデザインなど、宝探しのように猫を探す楽しさがあります。

そして最後は、同じように猫を愛する飼い主たちの存在を感じられることです。絵馬に書かれた他の飼い主の願いを読むと、「みんな猫を大切にしているんだな」と心が温まることでしょう。

知っておきたい！猫とお寺・神社の深い関係

なぜこれほどまでに、猫とお寺や神社は深い結びつきがあるのでしょうか。その理由は、古くから猫が「大切なものを守る存在」だったからです。

かつてお寺では、貴重な経典をネズミにかじられないよう、猫が番人として活躍していました。また、農村部にある神社でも、作物を守る猫は守り神として大切にされていたようです。

こうした実利的な助けに加え、猫が片手を挙げて「福を呼ぶ」とされる招き猫の文化が広まり、商売繁盛や縁結びのシンボルとしても定着しました。

猫は単なるペットではなく、私たちの暮らしや信仰を支えてくれる特別なパートナーとして、長い歴史の中で敬われてきたのです。

まとめ

猫にまつわるお寺や神社を巡る旅は、飼い主にとって最高の癒やしと発見を与えてくれます。歴史を知ることで、目の前の愛猫がより尊い存在に感じられるはずです。

マナーを守って参拝し、手に入れたお守りや御朱印は、愛猫との大切な思い出になります。ぜひ、感謝の気持ちを込めて、素敵な「猫旅」に出かけてみてくださいね。