【速報】「駐車場に倒れていた」飲食店にいた女性が刺される　富山駅前近くの繁華街…警察が規制線張って捜査

6日午後4時ごろ、富山駅前近くの繁華街で、飲食店にいた女性が刺されたとみられ、警察が捜査しています。

目撃した人によりますと、「飲食店から刺された人が出てきて駐車場に倒れていた」「現場から救急車で搬送された人がいる」ということです。

午後6時現在、警察が付近一帯に規制線を張って捜査しています。