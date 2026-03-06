ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】「駐車場に倒れていた」飲食店にいた女性が刺される 富山駅… 国内の事件・事故 駐車場 富山県 時事ニュース 【速報】「駐車場に倒れていた」飲食店にいた女性が刺される 富山駅前近くの繁華街…警察が規制線張って捜査 女性搬送 飲食店で刺されたか 2026年3月6日 18時21分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 6日午後4時ごろ、富山駅前近くの繁華街で、飲食店にいた女性が刺されたとみられ、警察が捜査しています。目撃した人によりますと、「飲食店から刺された人が出てきて駐車場に倒れていた」「現場から救急車で搬送された人がいる」ということです。午後6時現在、警察が付近一帯に規制線を張って捜査しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 別の女性からも同様被害の相談が…NHKチーフディレクターの男（50）を性的暴行容疑で逮捕 余罪についても捜査 遺体は死後数日が経過…雑木林にひっくり返った車 中から死亡した男性1人を発見 福井県警が事故と事件の両面で捜査 前知事がセクハラ辞職も6000万円“満額”支給 特別職の退職金を“懲戒免職相当”で支給制限 全国初の条例改正案を福井県が提出