MEOVV¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¡¦¥¢¥ó¥Ê¤¬°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ
MEOVV¡Ê¥ß¥ä¥ª¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¡¢ANNA¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¤¬3·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Chloe¡Ê¥¯¥í¥¨¡Ë¤Î2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②③¥¯¥í¥¨¤òÅ»¤Ã¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ëMEOVV¥¢¥ó¥Ê④ÆüËÜ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ë¥¢¥ó¥Ê¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ê¤Î¥¨¥¢¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó Â¾
¢£MEOVV¥¢¥ó¥Ê¤¬¥Úー¥ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¯¥í¥¨¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ
¥¢¥ó¥Ê¤ÏË¤«¤Ê¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥¦¥§ー¥Ö¤µ¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥É¥ìー¥×¤È¥ìー¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¥Úー¥ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÇòÄ»¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç²ÄÎù¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ã¥×¤È¡¢¥¯¥í¥¨¤Î¹á¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ó¥Ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¾îÍÍ¤Î¾åÉÊ¤µ¤¢¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë½÷¿À¡×¡ÖÃ¯¡©¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£MEOVV¥¢¥ó¥Ê¤Î¥¨¥¢¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¯¥í¥¨¤Î¥°¥ëー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤Î¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£