ミラノ・コルティナ五輪フェアプレー賞

2月22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪の公式サイトは今月5日、フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）をフェアプレー賞に選出した。「米国フィギュアスケーターのイリア・マリニンが、2026年冬季五輪でスポーツマンシップを見せ、フェアプレー賞を受賞」との見出しで、失意の中での行動を称賛している。

マリニンは男子シングルのショートプログラムで首位発進。しかし、フリーではミスの連鎖に陥り、まさかの8位に沈んだ。演技後は悲痛な表情だったが、結果を受け止めた。金メダルに輝いたミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）に歩み寄り、抱擁して快挙を祝福した。その姿は世界に感動を与えた。

同サイトではマリニンのコメントも紹介されている。「ミハイルを祝福することは結果に対してじゃなかった。アスリートとしてともに歩んだ過程を祝福したんだ。世界中のファンがこの瞬間に共感してくれたことは、僕にとってメダルよりも意味のあることだった」と当時を振り返っている。

フェアプレー賞の最終候補には、フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）、カーリング混合ダブルスのジュリー・ゼリングロワ（チェコ）もノミネートされていた。またカーリング女子の米国代表とイタリア代表、アイスホッケー女子のカナダ代表も名を連ねていた。



（THE ANSWER編集部）