周囲のノイズが気になる環境でも声をクリアに届ける！充電ケース付きBluetoothヘッドセット
サンワサプライ株式会社は、デュアルマイクノイズキャンセル搭載の片耳Bluetoothヘッドセット「MM-BTMH74BK」を発売した。充電ケース付きで持ち運びながら充電でき、約12時間の連続使用が可能だ。柔らかいイヤーフックなので、長時間つけても疲れにくく、耳が痛くならない。
■デュアルマイクノイズキャンセル機能を搭載
通話用マイクに加えてノイズキャンセル用マイクを搭載し、周囲のノイズを抑えながらクリアに声を届けられる。ビジネスシーンや会話の明瞭さを求められる場面に最適だ。
■充電切れを気にせず、長時間通話できる
約12時間連続で使用できるので、長時間使用する場合も充電切れの心配がない。
■持ち運びに便利なバッテリー搭載ケース
収納するだけでヘッドセットを充電可能。持ち運びながら充電をすることができる。
■ケースは充電スタンドとしても使用可能
スタンドにヘッドセットを立ててスタンバイできるので、必要な時にすぐに使用できる。
■集音性が高い口元マイク
マイク部が長く口元に届くので集音性に優れている。マイク部は動かして位置を調整できる。
■耳への負担が少ないイヤーフック
長時間使用しても耳への負担が少ない、柔らかいイヤーフックを採用している。
■ミュートや音量調整ボタンを搭載
イヤーフック本体にミュートボタンや音量調整ボタンを搭載している。
■装着したまま耳元でコントロール
ヘッドセットを装着したまま、耳元のボタンで通話・終話、音楽再生、音量調整などの操作が可能だ。
■３サイズのイヤーピースと充電用USBケーブル付き
SMLの3サイズのイヤーピースが付属しており、自分の耳にフィットする大きさを選べる。
■ヘッドセットは付属のUSBケーブルでも充電できる
付属のUSBケーブルをヘッドセットのType-Cポートに接続して充電できる。
■左耳・右耳どちらにも対応するマイク
イヤーフック部を動かすことで、左右どちらの耳でもマイクを装着できる。
■マルチポイント機能対応
スマートフォンやパソコンなどの機器を２台同時に接続できる、マルチポイント機能に対応している。
■デュアルマイクノイズキャンセル搭載の片耳Bluetoothヘッドセット「MM-BTMH74BK」
