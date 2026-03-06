世界各国で男女平等の進展を感じる人が増える一方で、「行き過ぎた平等推進が男性差別につながっている」と感じる声も広がり、男女間の認識の差が浮き彫りになった。世論調査会社のイプソス株式会社が日本を含む２９か国２万３２６８人を対象にジェンダー平等に対する意識と社会における男女の役割を調査した「イプソス国際女性デー２０２６」で、ジェンダー平等をめぐる意識の“分断”が明らかになった。

調査によると、２９か国平均で「自国では男女の平等な権利付与が十分に進んだ」と回答した人は５２％。２０１９年調査と比較すると、調査に参加した２４か国のうちスペインを除く２３か国で割合が増加し、世界的には男女平等の進展を実感する人が増えている傾向がみられた。

一方で、男性の５４％は「男女平等実現のためにすでに過剰な努力が行われている」と回答。女性の３８％を大きく上回り、認識に大きな差が生じている。また「女性の平等推進が行き過ぎて男性が差別されている」と感じている人は、男性で５２％、女性で３６％となった。

日本の結果を見ると、「男女平等が十分に進んでいる」と答えた人は２８％にとどまり、調査対象国の中で最も低い水準だった。男女別では男性３５％、女性２１％と、国内でも認識の差がみられた。

また「政府や企業で女性が責任ある立場に就けば状況は改善する」と考える人は４７％で、世界平均の６０％を下回った。一方、「若い女性が親世代より良い生活を送れる」と考える人は４０％で、「若い男性が親世代より良い生活を送れる」とする２１％を大きく上回り、将来への見方にも男女差が表れる結果となった。

さらに、自らを「フェミニスト」と定義する人は１４％（女性１５％、男性１４％）。男女平等への評価や期待が交錯するなか、各国で意識の差が広がっている実態が浮かび上がった。