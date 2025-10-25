こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。TBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜よる10時〜／谷口菜津子原作）が話題です。価値観が昭和のまま止まっており、料理