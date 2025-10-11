スウェーデンにおける育児休業を取得した父親の割合は90％を上回る。だが、90年代なかばまでは、育児休業を取るのは女性が中心だった。なぜ父親の割合が増えたのか。スウェーデンに住むデータサイエンティストの佐藤吉宗さんは「育児休業保険のクオータ制による効果が大きい」という――。※本稿は、佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／M