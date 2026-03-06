シェフラーが2季ぶりに新ドライバーを投入 飛距離は322Y超を記録「スピン数値が安定している」
＜アーノルド・パーマー招待 初日◇5日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞世界ランキング1位に君臨するスコッティ・シェフラー（米国）が、新ドライバーを投入した。
【写真】シブコも新投入 Qi4Dのヘッドは見た目もかっこいい
それがテーラーメイド社の「Qi4D」だった。2026年の最新モデルだが、同社のクラブを使用するローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）らはすでに昨年11月からDPワールド（欧州）ツアーで使用している。シェフラーがこれまで愛用していたのは絶大な信頼をおいていたテーラーメイド「Qi10」で、約2年間変更しなかった。25年に「Qi35」が発表されてもシェフラーはQi10を使用。12月には、タイガー・ウッズ（米国）主催の「ヒーロー・ワールドチャレンジ」でQi4Dをテストする様子が確認されていたが、シーズン明けには再びQi10に戻っていた。しかし、シグネチャーイベントの初日に手にしていたのは最新モデルだった。この新たな相棒とともに初日は4バーディ・2ボギーの「70」でプレー。2アンダーで回り、トップと7打差の18位スタートとなった。ラウンド後には「これまでのドライバーよりスピン数値が安定している。だからティショットの精度が少し向上する助けになると思う」と手応えについて語った。実際、ティショットでフェアウェイを捉えたのは8度で、これは全体の32位T。また計測2ホールでの飛距離は322.9ヤードの8位で、ティショットのストロークゲインドは『0.555』で全体の22位と悪くない数字も残している。「今季は当初、ティショットの方向性に少し苦戦していたが、先週はすごく良いところにたどり着けた。そしてきょうのドライバーショットもすごく気に入っている」とニュークラブにご満悦の様子だ。前日のプロアマ戦でもQi4Dを使用。シャフトはQi10の時と同じフジクラの『ベンタス・ブラック』を使用したことも報じられている。Qi4Dはマキロイ、フリートウッドに加え、コリン・モリカワ（米国）、ネリー・コルダ（米国）、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）、チャーリー・ハル（イングランド）がすでに投入している。（文・武川玲子＝米国在住）
