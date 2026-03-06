お米が“ごちそう”な鳥取県の郷土料理「いただき」を作ってみた！ 甘辛味がジュワッとしみ出す炊き込みレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『鳥取県のごちそうであるいただきをいただきます！【VOICEROIDキッチン】』というmiyabiさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

お米を使い切ろうとしたらお釜がぱんぱんに！ でもおいしくできたのでオールオーケーです。

投稿者のmiyabiさんが、鳥取県の郷土料理「いただき」を作ります。当時高価だったお米を“いただく”ことから付いた名だそうです。

まずはお米を吸水します。炊き込みご飯系ではこれが重要ポイントだそう。

続いてゴボウをささがきに、人参を短冊切りにしました。

材料を切ったら吸水したお米とごぼうとニンジンと鶏肉を混ぜ合わせます。

油揚げはお米を詰め込めるよう開くのですが、麺棒でコロコロと潰すと広げやすくなるそうです。お箸は手が痛くなるとのことでした。

油揚げ袋ができたら具材を混ぜ込んだお米を詰めて爪楊枝で閉じていくのですが……

お米が大量に残ってしまいました。

そこで残り少ない油揚げは刻んで残ったお米と共に炊飯器へ。水、めんつゆ（今回は5倍濃縮のめんみ）、本だしを入れて炊きます。

1.5合につき330mlという水分量がぶれるので、炊飯器で一緒に炊くというmiyabiさん。爪楊枝も外して準備完了です。

お米を炊いている間に肉じゃがを煮込んで……

鳥取県の郷土料理「いただき」の完成です！

油揚げが若干乾いているものの、甘辛味がジュワッとお口に広がり美味しいといういただき。ゴボウとニンジンの食感と鶏肉の味が見事にまとまっているのだとか。

炊飯器からやや溢れたものの、美味しく出来たという「いただき」のレシピ。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。視聴者から「美味しそう」の声が寄せられています。

視聴者のコメント