Insta360 Japan株式会社は3月6日（金）、同社製品で撮影された写真作品を収録した「Insta360公式フォトブック Vol.1」を制作したと発表した。全国の一部家電量販店に設置されているInsta360コーナーで順次展示する。

「Insta360で切り取る、写真の可能性。」をテーマに、プロフォトグラファーおよびユーザークリエイター22名による28点の写真作品を収録したフォトブック。一般販売は行わない。

風景、ストリートスナップ、アクションシーンなどの写真を収録することで、従来のアクションカメラのイメージを超える写真表現を提示する。

参加したクリエイターのうち4名の特別インタビューも掲載。撮影の背景やカメラの活用方法についても紹介している。

掲載作品の撮影に使用された機材は、「Insta360 Ace Pro 2」「Insta360 Ace Pro」「Insta360 X3」「Insta360 X4」「Insta360 X5」「Insta360 GO Ultra」。

2月26日（木）に開幕したイベント「CP+2026」のInsta360ブースでも先行して展示されている。来場者からは「色味がきれい」「印刷のクオリティが高い」といった反響があったという。

フォトグラファーSatoi Watanabeさん作品「流動」展示パネルとフォトブック掲載ページ

掲載作品数

28点（掲載クリエイター22名、うち特別インタビュー4名）

使用カメラ

Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 X5、Insta360 X4、Insta360 X3、Insta360 GO Ultra

展示場所

全国の一部家電量販店 Insta360コーナー（順次展開予定）