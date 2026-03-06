セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」に「エスターバニー」たちの幼いころを描いた「エスターバニーリトル」が登場。

6等級+ラストラッキー賞で構成され、セガ ラッキーくじで初公開となる描き下ろしイラストデザインのグッズもラインナップされています☆

セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル

発売日：2026年3月6日(金)より順次発売予定

価格：1回 770円（税込）

取扱店：ローソン、ミニストップ、各種ホビーショップなど

「エスターバニー」たちの幼い頃を描いたグッズが当たる、ハズレ無しのくじを楽しめる「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」が登場。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」は、6等級に加え、最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」も用意されるくじです。

セガ ラッキーくじで初公開となる描き下ろしイラストを使ったブランケットをはじめ、豪華なグッズが多数登場します。

また、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も展開。

B賞でもらえる「くっつきマスコット」の全種セットが抽選で当たります☆

A賞 ブランケット

サイズ：全長約140×100cm

A賞の「ブランケット」には、セガ ラッキーくじにて初公開となる、描き下ろしイラストを使用。

全長約140×100cmのビッグサイズで、描き下ろしイラストを楽しめます！

B賞 くっつきマスコット

サイズ：全長約8×16cm

種類：全3種

B賞は、幼い「エスターバニー」たちの「くっつきマスコット」

いろんな場所にくっ付けられる、キュートなグッズです☆

C賞 ふわふわポーチ

サイズ：全長約16×13cm

種類：全3種

ふんわり素材がかわいい「ふわふわポーチ」は、C賞に登場。

ポップでかわいい「エスターバニーリトル」たちの雑貨です！

D賞 もこもこチャーム

サイズ：全長約4.5×6cm

種類：全3種 ※種類は選べません

D賞は全3種からどれか1つが当たる「もこもこチャーム」

モコモコした手触りがポイントです☆

E賞 刺繍缶バッジ

サイズ：全長約6.5cm

種類：全6種 ※種類は選べません

E賞の「刺繍缶バッジ」は、全6種をラインナップ。

刺繍で表現された「エスターバニーリトル」を好きなところに付けて楽しめます！

F賞 ハンドタオル

サイズ：全長約25×25cm

種類：全6種

F賞の「ハンドタオル」は、実用性バッチリなグッズ。

かわいい全6種のデザインで、普段使いにぴったりです☆

ラストラッキー賞 寝そべり ぬいぐるみ

サイズ：全長約20×30×30cm

最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」は”寝そべり” ぬいぐるみ。

ボリュームある大きさで、キュートな「エスターバニーリトル」を自宅にお迎えできます！

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

抽選で10名に、B賞の「くっつきマスコット」が全種セットでプレゼントされます☆

「エスターバニーリトル」×『NICO MAKE』コラボイベント

実施時期：2026年3月5日(木)〜 4月20日(月)

対象機種：『NICO MAKE』

対象店舗：全国の『NICO MAKE』設置店舗

全国で好評稼働中のセガのプリクラ『NICO MAKE（ニコメイク）』と「エスターバニーリトル」がコラボレーション。

2026年3月5日から期間限定で、スタンプやシールデザインに「エスターバニーリトル」が登場します！

スタンプ全24種・フレーム全4種・シールデザイン全3種が登場し、今だけの「エスターバニーリトル」プリクラを楽しめるイベントです☆

「エスターバニー」たちの幼いころを描いた「エスターバニーリトル」が、セガ ラッキーくじに登場。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」は、2026年3月6日より順次発売です！

