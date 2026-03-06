「俺らは下手くそなんだってことをわかっとけ」10年W杯直前、本田圭佑や長友佑都を“一喝”した選手がいた――元日本代表MFが回想「ガツンと言ってくれた」
かつて日本代表で共闘した田中マルクス闘莉王氏と稲本潤一氏が、ABEMAの『ABEMAスポーツタイム』に出演。ともに出場した2010年の南アフリカ・ワールドカップについて振り返った。
稲本氏が「前評判は最悪で（笑）。負けまくってましたからね」と振り返り、「それを経て、チームとしてどうしていくか何度もミーティングをして。そのミーティングの中心はほぼ闘莉王でした」と告白。
闘莉王氏は「大変でしたよ」と話しつつ、「個性の強い選手がたくさんいて。若手でもなくベテランでもない中間くらいの立場だったので、攻めたい若手が前に出てきた時に、『俺らは下手くそなんだってことをわかっとけ。まずはきちんと守って、戦って戦って最後に一発喰らわしたらいい』と話しましたね」と当時の舞台裏を明かした。
これに稲本氏は「勢いのある若手、本田圭佑とか長友（佑都）とか、その辺がうるさかったので（笑）。そこに闘莉王がガツンと言ってくれた。あのミーティングがあったから決勝トーナメントに行けたと思う」と続けた。
こうした話し合いを経て一つになったチームは、自国開催以外で初めて、グループステージ突破を果たしたのだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
