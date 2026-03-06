2010年W杯では若手だった長友（左）と本田（右）。(C)Getty Images

写真拡大

　かつて日本代表で共闘した田中マルクス闘莉王氏と稲本潤一氏が、ABEMAの『ABEMAスポーツタイム』に出演。ともに出場した2010年の南アフリカ・ワールドカップについて振り返った。

　稲本氏が「前評判は最悪で（笑）。負けまくってましたからね」と振り返り、「それを経て、チームとしてどうしていくか何度もミーティングをして。そのミーティングの中心はほぼ闘莉王でした」と告白。

　闘莉王氏は「大変でしたよ」と話しつつ、「個性の強い選手がたくさんいて。若手でもなくベテランでもない中間くらいの立場だったので、攻めたい若手が前に出てきた時に、『俺らは下手くそなんだってことをわかっとけ。まずはきちんと守って、戦って戦って最後に一発喰らわしたらいい』と話しましたね」と当時の舞台裏を明かした。
 
　これに稲本氏は「勢いのある若手、本田圭佑とか長友（佑都）とか、その辺がうるさかったので（笑）。そこに闘莉王がガツンと言ってくれた。あのミーティングがあったから決勝トーナメントに行けたと思う」と続けた。

　こうした話し合いを経て一つになったチームは、自国開催以外で初めて、グループステージ突破を果たしたのだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」