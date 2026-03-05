現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBCに挑む井端弘和監督への思いを語った。

「（内容よりも）まず勝つことが大前提でしょ。台湾、韓国、そんな簡単に勝てる相手でもない。何よりもどういうメンバーを使うのかっていうのは興味がある。誰を何番にどのポジションで使うのか。相当、頭を悩ますと思う」

周囲の期待は日増しに高まっている。連覇へのプレッシャーは監督の“先輩”として痛いほど分かる。だからこそあえて気遣いはしない。

「（周囲から）いろんな話も出てくるだろう。でも最初に本人（井端監督）が、このメンバーで行くっていうのを決めなきゃいけないんだろうと思う。勝てばいいんだけど、負けたときに“あの時にやっぱりこっちだったか”って後悔するような、そういうメンバーの組み方だけはしてもらいたくない。その辺のことは本人が一番よく理解していると思うしね。腹をくくってメンバー構成してもらいたい」

ファンの目は1次ラウンド（東京プール）よりも、米国で行われる準々決勝以降に向けられているはず。

落合氏は「アメリカに行くことよりも、行くまでの戦いの方が大変だと思う」と口にした。

「周りは簡単に勝って、アメリカの決勝戦っていうのを思い描いているんだろうけども、やっている方はまるっきり違うからね。そのゲーム、そのゲームをいかにして勝とうかっていう、それしか考えていないから。先のことは考えていないと思う。誰一人としてね。最善を尽くして戦ってもらいたい」

井端氏へ“オレ流”のエールを送っていた。