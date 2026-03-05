橋本愛、ショートカットで雰囲気ガラリ「かっこよくて見惚れる」「大胆に切ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の橋本愛が3月4日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした髪型を披露した。
【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「大胆に切ってる」ショートカットで雰囲気ガラリ
◆橋本愛、新ヘア公開
橋本は「髪切った どう？」とコメントし、ヘアカットした姿を投稿。あごのラインまでのボブヘアから無造作に毛先を遊ばせたショートヘアにイメージチェンジした姿を公開した。
また、「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくてうまく笑えない日々だけれど 少しずつ小さな幸せを抱き寄せてなんとか生きていくしかないね」「こんな世の中でも少しでもくすっと笑ってもらえたらいいなって それが表現の、ひとつの価値であり意味だと思うからがんばるよ〜」と心境もつづっている。
◆橋本愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な髪型」「すごく似合ってる」「かっこよくて見惚れる」「自然体で可愛い」「大胆に切ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】