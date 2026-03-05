【すべて40%OFF以上】Amazon 新生活セールでUNITED ARROWSがセールに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが2026年3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、UNITED ARROWSの人気アイテムをご紹介。今から夏前まで活躍するアイテムが揃っています。ワードローブをアップデートしたい方はチェックしてみてくださいね。

スタンドカラーデザインのハーフジッププルオーバー


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] WONDER CLOTH ハーフジップ プルオーバー -ストレッチ- 32121000017 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] WONDER CLOTH ハーフジップ プルオーバー -ストレッチ- 32121000017 1570 MD.GRAY(15) L

8,910円 → 5,346円（40%オフ）

リラックス感ときちんと感を両立したレギュラーシャツ


BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ)

[ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] 尾州 TW レギュラー シャツ FORM TAPERD型 ウォッシャブル MADE IN JAPAN 12112000001 [ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] 尾州 TW レギュラー シャツ FORM TAPERD型 ウォッシャブル MADE IN JAPAN 12112000001 6730 OLIVE(67) S

15,950円 → 8,772円（45%オフ）

程よくゆるいシルエットのスウェット


BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ)

[ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] WEB限定 WARDROBE SMART ダブルニット クルーネック スウェット/セットアップ対応 12121058548 [ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] WEB限定 WARDROBE SMART ダブルニット クルーネック スウェット/セットアップ対応 12121058548 6750 OLIVE(67) M

7,700円 → 4,620円（40%オフ）

着回しの利くオーセンティックなボタンダウンシャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] ナチュラルフィット ボタンダウン シャツ 32111993364 1570 MD.GRAY(15) L

8,250円 → 4,950円（40%オフ）

シワになりにくい素材の定番シャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] W/R オックス ボタンダウン シャツ 32111000001 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] W/R オックス ボタンダウン シャツ 32111000001 1150 LT.GRAY(11) M

8,910円 → 4,455円（50%オフ）

ビジカジから休日のお出かけまで幅広く活躍するボタンダウンシャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] W/R オックス ボタンダウン シャツ 32111000001 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] W/R オックス ボタンダウン シャツ 32111000001 0170 WHITE(01) L

8,910円 → 4,455円（50%オフ）

やわらかく着心地の良いバンドカラーシャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] ナチュラルフィット バンドカラー シャツ 32111993365 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] ナチュラルフィット バンドカラー シャツ 32111993365 6750 OLIVE(67) M

8,250円 → 4,125円（50%オフ）

幅広いアイテムと相性の良いクルーネックTシャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] LONG FIBER COTTON クリア クルーネック 長袖 Tシャツ 32121000000 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] LONG FIBER COTTON クリア クルーネック 長袖 Tシャツ 32121000000 0170 WHITE(01) L

3,960円 → 1,980円（50%オフ）

アルパカブレンドの糸を使用。上品に仕上がるカーディガン


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] アルパカ ブレンド クルーネック カーディガン 32281400530 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] アルパカ ブレンド クルーネック カーディガン 32281400530 1550 GRAY(15) M

12,980円 → 6,490円（50%オフ）

カンガルーポケットがアクセントの裏起毛スウェット


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] 別注/WEB限定＜3/2 WORKS＞GLR ヴィンテージライク 長袖 スウェット 32125000001 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] 別注/WEB限定＜3/2 WORKS＞GLR ヴィンテージライク 長袖 スウェット 32125000001 4530 ORANGE(45) S

5,940円 → 3,564円（40%オフ）

ブルゾン感覚でも使える長袖シャツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] FREELITCH ボックス レギュラーカラー シャツ -ストレッチ- 32111083355 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] FREELITCH ボックス レギュラーカラー シャツ -ストレッチ- 32111083355 0950 BLACK(09) M

9,900円 → 4,950円（50%オフ）

こなれた風合いのシワ感が軽やかなキャップ


BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ)

[ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] ReNYLON ワッシャー キャップ 14386994772 [ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] ReNYLON ワッシャー キャップ 14386994772 1900 DK.GRAY(19) FREE

4,950円 → 1,980円（60%オフ）

温かみのある裏起毛。ストレッチ性の高い定番パンツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] TRカルゼ 裏起毛 オルマイ パンツ R1-2WAYストレッチ- 32141000003 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] TRカルゼ 裏起毛 オルマイ パンツ R1-2WAYストレッチ- 32141000003 2730 MOCA(27) S

8,910円 → 4,455円（50%オフ）

体型・年齢問わずラフに着用できるデニムパンツ


UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

[ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] size SHORT/TALLあり SIGNATURE シグネチャー デニム パンツ 36146992742 [ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング] size SHORT/TALLあり SIGNATURE シグネチャー デニム パンツ 36146992742 7150 LT.BLUE(71) M(38)

9,900円 → 4,950円（50%オフ）

トレンドに左右されないベーシックなデザインのパンツ


BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ)

[ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] TR ピンヘッド 1プリーツ イージー パンツ ‐タテ・ヨコストレッチ‐ 12141779352 [ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] TR ピンヘッド 1プリーツ イージー パンツ ‐タテ・ヨコストレッチ‐ 12141779352 1530 MD.GRAY(15) S

13,200円 → 7,260円（45%オフ）

絶妙なシルエットと快適なはき心地のイージーパンツ


BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS(ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ)

[ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] ダブルクロス 4WAY ナイロン 1プリーツ イージーパンツ NO.5 12141000009 [ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ] ダブルクロス 4WAY ナイロン 1プリーツ イージーパンツ NO.5 12141000009 6790 OLIVE(67) XL

14,960円 → 8,228円（45%オフ）

その他のおすすめ商品


Dr. Scholl's

ドクター・ショール フレッシュドライ生地 GELACTIV ジェルインソール ワーク 立ち仕事用 ドクターショール ジェルアクティブ インソール ワーク 立ち仕事用 M (25.5cm-29.5cm)

1,833円 → 1,104円（40%オフ）

PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/ウィスパー ホワイト(02) 26.5 cm

5,390円 → 2,695円（50%オフ）

TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル [フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Champion

Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ スウェット 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-068-L

5,830円 → 3,040円（48%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


