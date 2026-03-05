元衆議院議員の杉村太蔵氏が５日、フジテレビ系「サン！シャイン」で顔の美容整形を考えていると突然言い出し、谷原章介を驚かせた。

この日はヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ氏と、佐々木恭子アナのトークショーの模様を放送。その中で小田切氏は自分を愛するセルフラブが大事だと訴え。自分を肯定することの大切さなどを語っていた。スッピンの顔は自分の人生で年輪であるとし、愛すべきものだとも主張した。

ＶＴＲを見終えた谷原は「感動してたもんね、太蔵さん」と、このＶＴＲに杉村氏が聞き入っていたと声をかけると、杉村氏は「すごい刺さりますね」と小田切氏の言葉に感激。そして突然「ぼくね、整形したいの」と言い出した。

谷原が驚いて「どこを？」と聞くと、杉村氏は「ある美容整形の方がね、ボクの顔って、ちょっと変えるとめちゃくちゃイケメンになるんだって。谷原さんに近づくかもしれない」「惜しいんだって。ボクの顔」とコメントした。

すると佐々木アナが「（今の顔を）受け入れることも成熟ですよ」「内面を成熟させることが大事」と助言し、シュンとなっていた。